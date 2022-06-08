Горно-Алтайск, , 08:30 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+5), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

Новые носители зарегистрированы также в Шебалинском, Майминском, Турочакском и других районах. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 459.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 666, в том числе 618 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 35, за весь период – 33 525», — добавили в оперштабе.