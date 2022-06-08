Пхеньян, 8 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 54 610 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 8 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,25 млн человек. Из них выздоровели 4,15 млн пациентов, ещё 103 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала, общее число погибших от «неизвестной лихорадки» — 71 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 13 358 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 188 200.

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