Москва, 8 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на лицемерие и на двойные стандарты США в вопросе поставок энергоносителей.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Он обратил внимание на то, что президент США Джо Байден в начале марта объявил, что США вводят запрет на поставки нефти, газа, других энергоносителей из России. Однако данные управления энергетической информации минэнерго США свидетельствуют о поставках российской нефти США.

Так, поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 млн до 4,218 млн баррелей. Россия поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США.

«Одновременно Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

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«Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена», — заключил он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике, отмечает Bloomberg.