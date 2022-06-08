Нягань, Югра, , 08:28 — REGNUM В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении жителей города Нягань, в том числе известный в городе блогер-«разоблачитель». Они обвиняются в вымогательствах с применением насилия, угрозах убийством, нападение сотрудника правоохранительных органов и иных преступлениях.

Следователь Следственного комитета России Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

По версии следствия обвиняемый блогер с целью незаконного обогащения по предварительному сговору с 29-летним и 31-летним жителями города Нягани в период с мая по июнь 2021 года неоднократно требовал от директора одного из муниципальных учреждений 300 тысяч рублей в качестве возврата вымышленного долга. А во время одной из встреч его подельники нанесли потерпевшему не менее 10 ударов ногами.

Кроме того, пользуясь узнаваемостью и известностью у населения Нягани якобы разоблачительными материалами, которые публиковались в соцсетях, блогер угрожал сотруднице горадминистрации Нягани распространением порочащей её информации и требовал у неё 180 тыс. рублей, далее от одной из предпринимательниц города под тем же предлогом потребовал 200 тыс. рублей, а также у директора охранного предприятия 210 тыс. рублей, и у директора одной из управляющих компаний вымогал оплату компьютера стоимостью 109 тыс. рублей

Помимо вышеуказанного, в июне 2021 года, находясь в 4 микрорайоне Нягани, во время выездного совещания по вопросам формирования комфортной городской среды, блогер нецензурно оскорбил с угрозой насилия сотрудника горадминистрации.

По версии следствия, в мае 2021 года блогер совместно с 29-летним обвиняемым нанёс не менее 15 ударов руками, ногами и резиновой палкой по различным частям тела одному из жителей Нягани, высказав при этому угрозу убийством за то, что потерпевший якобы непристойно смотрел на его знакомую. В июне того же года трое обвиняемых перед входом в здание администрации Нягани разместили сгоревший автомобиль одного из сотрудников мэрии. И уже находясь в изоляторе временного содержания в октябре 2021 года, один из обвиняемых отказался выполнять требования полицейского и ударил его кулаком по лицу.

Трое обвиняемых по вменяемым им эпизодам вину не признают. Однако по сообщению пресс-службы СУ СКР по ХМАО, следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.