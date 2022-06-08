Вашингтон, 8 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Ключевой задачей российских дипломатов в США является освобождение граждан РФ из американских тюрем, и они будут добиваться, чтобы там не осталось ни одного российского гражданина. Об этом 8 июня заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире «Первого канала».

Минобороны России Анатолий Антонов

«Подчеркну, что вызволение из американских застенков россиян — это ключевая задача наших дипломатов, мы будем продолжать добиваться того, чтобы в американских тюрьмах не было ни одного российского гражданина», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что на данный момент нет ощущения того, что американская сторона намерена закрыть посольства России.