Нальчик, 8 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарию вернулись бойцы Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине. После отдыха они вновь вернутся на передовую, сообщил глава республики Казбек Коков.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

«Сегодня после успешного выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции в Кабардино-Балкарию вернулись военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии России», — написал он 6 июня в своем телеграм-канале.

Как отметил глава региона, бойцы с честью выполнили поставленные перед ними задачи. По словам Кокова, в настоящее время на Украине продолжили выполнять воинский долг коллеги прибывших сотрудников Росгвардии — более 150 человек. После отдыха первая группа сменит их.