Донецк, 8 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Атака зафиксирована в 6:40 с позиций украинских войск в населённом пункте Курдюмовка. По посёлку Гольмовский выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Ранее утром 8 июня Гольмовский был обстрелян с позиций в Новолуганском.