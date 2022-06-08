8 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Резкое заявление Дмитрия Медведева о ненависти к врагам активно цитируют СМИ Италии. Простые итальянцы пишут, что это результат работы Запада.

Владимир Бадмаев, , 10:50 — REGNUM Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался в ненависти к врагам, желающим уничтожения нашей страны. Об этом он написал в своём телеграм-канале 7 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в «Телеграм» такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», — говорится в записи.

Заявление с удовольствием начали цитировать СМИ Италии с тем посылом, что итальянские «путинисты» (т. е. критики антироссийской политики Рима) должны увидеть, как в России на самом деле ненавидят Запад. Пользователи соцсетей тем временем указывают на «маленькую деталь» в словах Медведева.

«Очень хорошо! Я бы всегда сказала, отлично. Кто поддерживает политику Путина, имейте в виду», — пишет Марта Д.

«Радует, что не только у нас есть политики-идиоты», — вставил Франко Ш.

«На всякий случай, если вы думаете, что с уходом Путина всё наладится», — отметил Стефано Де Л.

«Путин в России считается умеренным. Пусть это заставит задуматься тех, кто хочет свергнуть Путина», — добавил Антонио А.

«Одна маленькая деталь: он не сказал, что ненавидит «западников», а только тех, кто хочет уничтожить Россию. Это очень разные вещи», — отмечает Винченцо Б.

«Когда дело доходит до ненависти, это значит, что человек презирает что-то до предела. Ненависть — самое опасное из чувств, потому что ненавидящие не размышляют и больше не думают. Это действительно прекрасный результат работы Запада», — заметил Паскуале Ч.

Марк Цукерберг и Дмитрий Медведев Premier.gov.ru

На заявление зампреда Совбеза России отреагировал и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, это опасные и неприемлемые слова, которые свидетельствуют об отсутствии стремления к диалогу. Впрочем, пользователи соцсетей в этот раз раскритиковали самого министра, напомнив ему, в частности, сравнение Путина с животным.

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«Настоящая новость в том, что у Ди Майо есть своё мнение», — прокомментировал Марко Р.

«Нам не нужны лекции от Ди Майо, его нужно было убрать из министров сразу после его неприемлемых слов против президента Путина. Позор Ди Майо», — отметила Габриелла Дз.

«Интересно было бы узнать, он говорит сам или ему кто-то советует, потому что, учитывая его положение, это действительно чревато. Против Зеленского, кстати, он ничего не говорит», — указал Клаудио К.

«Напомню, Италия находится на 58-м месте по свободе печати и слова. После всего того, что вы наговорили против России, будучи министром иностранных дел, чего вы ожидаете теперь?» — возмущается Мауро Н.

«Может, резкое заявление Медведева — это ответ на не менее резкие слова, адресованные недавно неким политиком?» — задался риторическим вопросом Бруно Д.

«А кто, возглавляя министерство иностранных дел Италии, назвал животным президента одной из мировых держав? Мои комплименты», — заключила Паола А.

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