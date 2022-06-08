Тегеран, , 08:24 — REGNUM В центральной части Ирана сошёл с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли люди. Об этом 8 июня сообщает агентство ISNA.

Железная дорога

На настоящий момент сообщается о десяти погибших и нескольких пострадавших, некоторые из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. На месте трагедии продолжают работать спасатели и медики.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести в результате железнодорожной аварии в районе села Гара-Орешец в Видинской области на северо-западе Болгарии.

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