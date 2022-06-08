Берлин, 8 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Бывший канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель не намерена становиться посредником для решения конфликта между Украиной и Россией. Об этом политик заявила в эфире телеканала Phoenix.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

Меркель пояснила, что никто её о такой роли не просил.

«В моём представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — подчеркнула экс-канцлер.

Меркель отметила, что разделяет оценку нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, а также президента России Владимира Путина и остальных лидеров о том, что «сейчас это не принесёт какую-либо пользу».

Она также добавила, что могла бы «настоять» на диалоге ЕС с Россией после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне 2021 года, однако её позиции в Европе оказались ослабленными в свете предстоящей отставки с поста главы правительства Германии.

«Я уже немного чувствовала, что с «Минском» дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь. Несколькими годами раньше я бы настояла на этом», — подчеркнула политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной на мероприятии 1 июня после нескольких месяцев молчания, что вызвало критику в её адрес. Меркель, которая провела на посту канцлера 16 лет, сказала, что не будет давать советы со стороны, но поддерживает усилия правительства «положить конец» этому конфликту.