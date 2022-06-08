Хужир, Иркутская область, , 08:24 — REGNUM Байкальский поисково-спасательный отряд 8 июня сообщает подробности трагедии, случившейся накануне в районе мыса Хобой на острове Ольхон. Пропавший турист — житель Калининграда, 1983 года рождения — разбился, упав со скалы мысе Хобой.

Тело туриста на Байкале Байкальский поисково-спасательный отряд

Это выяснилось после того, как четверо спасателей прибыли к месту происшествия и встретились с сотрудниками полиции. Тело нашли под скалистым обрывом высотой 60-80 метров.

По рассказам очевидцев, накануне в поселке Хужир калининградец познакомился с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе Хобой отошел от группы чтобы сделать кадры, после чего его не видели.

Спасатели спустили тело туриста к воде и катером «КС-701»транспортировали погибшего до паромной переправы, где передали сотрудникам полиции поселка Сахюрта.

«Начался активный туристский сезон на Байкале. Совершая путешествия любой сложности, соблюдайте меры безопасности, не переоценивайте свои силы, будьте осторожны», — предупреждают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области вместе с потеплением участились ЧП на водоемах. Только за 1 мая зарегистрировано два серьёзных инцидента.

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