Синин, Китай, , 08:22 — REGNUM Китай одобрил план создания национального парка на озере Цинхай в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Цинхай

Заместитель директора управления охраны и использования живописного района озера Цинхай Гао Цзинъюй, сказал, что администрация будет стремиться завершить создание национального парка озера Цинхай в 2024 году.

Озеро Цинхай, расположенное в северо-восточной части Тибетского нагорья, является крупнейшим внутренним соленым озером страны с площадью 4625,6 квадратных километров по данным на 2021 год. Это важный экологический барьер на севере Китая и ключевое место остановки перелетных птиц.

По словам Гао, в последние годы экологическая обстановка в этом районе улучшилась, а биоразнообразие быстро восстановилось. Согласно статистике администрации, на озере обитает более 571 000 водоплавающих птиц почти 100 видов, что делает его основным местом размножения перелетных птиц в стране.