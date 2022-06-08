Ульяновск, 8 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор по делу об убийстве: хозяина дома задушили после грабежа. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Перед судом предстанет 40-летний житель Барышского района. Правоохранители установили, что вечером 5 октября 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник дом в одной из деревень Барышского районе, где открыто взял имущество 48-летнего местного жителя, а затем задушил его.

Обвиняемого взяли под стражу. Суд признал его виновным в грабеже (пп. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приговором ему назначено 12,5 года колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование об убийстве при попытке заступиться за женщину.

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