Омск, 8 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Наталья Старченкова назначена заместителем министра строительства, главным архитектором Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Orenburg-gov.ru Назначение

Облправительство 8 июня утвердило кандидатуру Старченковой на указанный пост. Она является победителем открытого конкурса на главного архитектора Омской области. В её должностные обязанности войдут вопросы сферы архитектуры и градостроительства.

Справка: Наталья Старченкова окончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию. В 2012 году приступила к работе в департаменте архитектуры института территориального планирования «Град». С июля 2021 года была заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска, главного архитектора города.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года главным архитектором Красноярска назначен Андрей Булак.

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