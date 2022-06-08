Тирасполь, , 08:21 — REGNUM Приднестровский народ сохранил своё государство, и его не получится уничтожить. Об этом заявил в интервью телеканала «Россия-1» глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы будем жить. Приднестровский народ уничтожить невозможно. С этой истиной надо смириться и признать Приднестровье», — сказа глава ПМР.

Красносельский отметил, что приднестровцев не удалось рассеять или сломить. Они также живут в мире, несмотря на провокации, и продолжают обустраивать жизнь.

Стоит отметить, в 2006 году в Приднестровье провели референдум, на котором более 98% граждан ответили «Да» на вопрос «Поддерживаете ли вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение к РФ?» При этом в мае 2022 года президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении «интегрировать» Приднестровье «мирным путём». Она также требует вывода миротворцев из региона и заявляет о планах укреплять молдавскую армию.

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