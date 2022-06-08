Донецк, , 08:21 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел из ствольной артиллерии посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Атака зафиксирована в 6:51 с позиций в населённом пункте Новолуганское. По Гольмовскому выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее артиллерия ВСУ обстреляла Пантелеймоновку, а из миномётов был открыт огонь по Горловке и Минеральному.