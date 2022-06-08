Джакарта, 8 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди попросила правительство Саудовской Аравии увеличить квоту на хадж после пандемии COVID-19, сообщает Antara.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Мы надеемся, что эта квота может быть увеличена в ближайшие годы», — заявила Ретно Марсуди после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии.

Ретно Марсуди высоко оценила квоту на хадж для Индонезии в размере 100 051 паломника в 2022 году, что является самым большим числом, предоставленным Саудовской Аравией иностранным паломникам.

«Я желаю всего наилучшего правительству Саудовской Аравии в проведении хаджа в 2022 году», — заявила Ретно Марсуди.

В ходе двусторонней встречи министр иностранных дел Индонезии также приветствовала решение властей Саудовской Аравии отменить запрет на поездки в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приветствует решение Саудовской Аравии отменить запрет на въезд граждан в Индонезию.