Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти 7 июня завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,39% до $120,75, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Russneft.ru

Цена снижалась на американской сессии до $118,55, но быстро вернулась восстановилась. Участники рынка нервничают около зоны сопротивления $120-121. Вечерний отчет Американского института нефти (API) тоже не внушил доверия покупателям.

Последние данные API показали, что на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 1,845 млн баррелей (прогноз был — 1,9 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 1,821 млн баррелей (прогноз был — 1,1 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 3,376 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн баррелей).

Сегодня, 8 июня, на торгах в Азии нефть стоит $120 за баррель. Техническая картина благоприятная для продолжения восходящего движения к уровню $123.

Активность покупателей сдерживается укреплением доллара и снижением фьючерсов на американские фондовые индексы.

ƑВсплеск волатильности ожидается на американской сессии после выхода официального отчёта минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

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