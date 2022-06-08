Вашингтон, , 08:20 — REGNUM На данный момент нет ощущения того, что американская сторона намерена закрыть посольства России. Об этом 8 июня заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире «Первого канала».

Анатолий Антонов Mil.ru

«Конечно, никогда не говори никогда. Но нынешняя ситуация — то, что я слышу из Белого дома, из госдепартамента — всё-таки свидетельствует о том, что остатки разума там остались и что сегодня американская сторона не ставит таким образом вопрос — о закрытии дипломатических представительств», — сказал он.

Также Антонов отметил, что ему кажется, что в этой ситуации как раз идут сигналы о необходимости функционирования посольства РФ в Вашингтоне, а также российских генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне, как и работа посольства США в Москве.

«У меня на сегодняшний день, несмотря на все выводы, которые я сегодня сделал… У меня нет такого ощущения, что американцы нацелены на то, чтобы закрыть наши дипломатические представительства», — пояснил посол РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее посольство России в Вашингтоне сообщило, что передача Соединенными Штатами киевскому режиму артиллерийских систем может привести к эскалации ситуации на Украине.