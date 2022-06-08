Челябинск, 8 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Челябинской области официально отменили обязательную вакцинацию от COVID-19. Такое постановление подписал главный санврач по региону.

NIAID Вакцинация

Такая вакцинация была введена в 2021 году. К настоящему времени среди тех, кто ей подлежал, отмечается высокий уровень коллективного иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе снижается число больных COVID-19. В то же время ежедневно медики продолжают фиксировать новые смерти пациентов с этим заболеванием.