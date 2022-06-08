Орск, Оренбургская область, 8 июня 2022, 08:17 — REGNUM В Оренбургской области аэропорт Орска возобновил работу после ремонта, которые провели за сутки, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Первый рейс из Сочи аэропорт принимает рано утром 8 июня. Напомним, на взлётно-посадочной полосе днем 6 июня обнаружили дефекты. Аэродром закрыли.
Власти заявили, что ремонт займёт одни сутки. На этот период маршруты авиарейсов изменили.
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