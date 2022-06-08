Донецк, 8 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Украинская артиллерия нанесла удар по населённому пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Удар зафиксирован в 6:40, огонь вёлся с украинских позиций в населённом пункте Новгородское. По Пантелеймоновке выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования обстреляли из миномёта Горловку.