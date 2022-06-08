Пекин, 8 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Музей Запретного города в Пекине совместно с Гонконгским музеем культурного наследия проведет серию выставок-открытий, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

(сс) Pixelflake Запретный город

Запланированное открытие для публики 2 июля, эти мероприятия являются результатом четырехлетней подготовки и совместных усилий. На выставках будет представлено более 900 экспонатов ценных культурных реликвий из коллекции Запретного города, из которых около 70% будут впервые представлены в Гонконге.

По словам музея Запретного города, это будет одна из крупнейших и самых высокоуровневых выставок культурного наследия музея за пределами материка. Продолжительность показа экспонатов составит от одного до 12 месяцев, и некоторые из них планируется демонстрировать поочередно.