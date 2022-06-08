Чебоксары, , 08:14 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии вынесен приговор местному жителю, который получил 12 лет колонии за убийство: из ревности он зарубил топором спящего сельчанина. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 39-летний житель одной из деревень Цивильского района. Следствие установило, что преступление было совершено вечером 10 октября 2021 года в доме фигуранта уголовного дела, где он распивал алкоголь со своей сожительницей и друзьями. По данным правоохранителей, во время застолья между хозяином дома и 54-летним гостем возник конфликт из-за ревности.

«Дождавшись, когда мужчина уснёт, сельчанин взял топор и не менее 20 раз ударил спящего знакомого, от которых тот скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавляют, что для сокрытия следов преступления злоумышленник пытался спрятать труп в пруду, но домочадцы предотвратили данные действия и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Психиатрическая судебная экспертиза показала, что оснований для признания злоумышленника невменяемым нет. Правоохранители также добавляют, что ранее злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы в октябре 2020 года.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив 12 лет колонии строгого режима. Решение суда не вступило в силу.

Отметим, что это не первое преступление в Чувашии в 2021 году, где орудием убийства стал топор. Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2021 года 30-летний житель Алатыря нанёс супруге не менее 46 ударов топоров, а затем отсёк ей голову.

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