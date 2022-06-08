Донецк, 8 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли из миномёта Горловку. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Удар зафиксирован в 6:10, он нанесён с позиций ВСУ в населённом пункте Ленинское. По посёлку шахты имени Гагарина в Горловке выпущено пять мин калибра 60 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь по населённому пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике.