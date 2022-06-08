Анкара, 8 июня 2022, 08:12 — REGNUM Заявки на вступление в НАТО от стран, у которых нет чёткой позиции по борьбе с террористическими организациями, не должны рассматриваться, так как принятие таких стран в альянс угрожает его безопасности. Такое заявление сделал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает агентство «Анадолу».
Заявление Алтуна связано с подачей заявок на вступление в Североатлантический альянс Швецией и Финляндией на фоне спецоперации России на Украине. Турция заблокировала процесс рассмотрения заявок в связи с отсутствием у Стокгольма и Хельсинки чёткой позиции в отношении к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической организацией и запрещена. Анкара подчёркивает неизменность своей позиции до тех пор, пока со стороны стран-кандидатов на вступление в НАТО не будут сделаны соответствующие шаги.
Фахреттин Алтун, отметил, что геополитические процессы, происходящие в мире в последнее время, в частности, ситуация на Украине, продемонстрировали ценность Турции как союзника по НАТО. При этом Алтун добавил, что военный альянс очень быстро оказался вовлечён в геополитическое противостояние, в связи с чем стали возникать новые опасения относительно безопасности внутри НАТО.
В свою очередь, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто уточнил, что урегулирование разногласий по поводу вступления в альянс может занять несколько недель.
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