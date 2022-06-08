Анкара, 8 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Заявки на вступление в НАТО от стран, у которых нет чёткой позиции по борьбе с террористическими организациями, не должны рассматриваться, так как принятие таких стран в альянс угрожает его безопасности. Такое заявление сделал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает агентство «Анадолу».

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран НАТО

Заявление Алтуна связано с подачей заявок на вступление в Североатлантический альянс Швецией и Финляндией на фоне спецоперации России на Украине. Турция заблокировала процесс рассмотрения заявок в связи с отсутствием у Стокгольма и Хельсинки чёткой позиции в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической организацией и запрещена. Анкара подчёркивает неизменность своей позиции до тех пор, пока со стороны стран — кандидатов на вступление в НАТО не будут сделаны соответствующие шаги.

Фахреттин Алтун отметил, что геополитические процессы, происходящие в мире в последнее время, в частности ситуация на Украине, продемонстрировали ценность Турции как союзника по НАТО. При этом Алтун добавил, что военный альянс очень быстро оказался вовлечён в геополитическое противостояние, в связи с чем стали возникать новые опасения относительно безопасности внутри НАТО.

В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто уточнил, что урегулирование разногласий по поводу вступления в альянс может занять несколько недель.