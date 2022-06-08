Тбилиси, , 08:12 — REGNUM Президент Грузии республики Саломе Зурабишвили, считает, что выступления против «западных ценностей», включая ЛГБТ-пропаганду, не могут быть спонтанными, так как, согласно официальным данным, большинство жителей страны поддерживают вступление в ЕС. Об этом она заявила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Саломе Зурабишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Невозможно себе представить, чтобы в стране, где более 80% жителей выступает за членство в ЕС и европейский путь, активизация пророссийских, агрессивных, гомофобных, антиевропейских групп была спонтанной и неуправляемой в самые важные для страны моменты», — написала президент.

Зурабишвили отметила, что акции, направленные против ЛГБТ-пропаганды, наносят ущерб имиджу страны и создают образ Грузии как «антизападного» государства. Она считает, что именно такую цель и преследуют протестующие.

Напомним, ЛГБТ-организация Tbilisi Pride планирует провести с 28 июня по 2 июля в Тбилиси фестиваль в поддержку ценностей сексуальных меньшинств. От гей-парада организация отказалась, так как там посчитали, что полиция не сможет обеспечить им безопасность. В июле 2021 года, когда было объявлено о проведении гей-парада, в столице начались беспорядки. Тысячи противников ЛГБТ-пропаганды сорвали акцию и разгромили офис организации.