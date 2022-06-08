Якутск, , 08:16 — REGNUM «СахаГолдМайнинг», ООО «Прогресс» и ООО «Якутская строительная компания XXI век» будут подвергнуты прокурорской проверке. Её инициировало министерство экологии Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе ведомства.

Калужскую реку Слободище загубили грязные сточные воды Onf.ru

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Загрязнения выявлены в результате отбора проб в акваториях рек Левый-Ыллымах, Большой Куранах, Орто-Сала и их притоков. Водоёмы также загрязнялись из-за размывания на их берегах отвалов ранее разрабатываемых недропользователями участков. На грязную воду в реках властям пожаловались жители Якутии.

«Для оперативного принятия мер реагирования по факту нарушения требований природоохранного законодательства информация направлена в адрес Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Якутии Восточно-Сибирского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Якутской природоохранной прокуратуры республики», — отметили в министерстве экологии региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле прокуратура Якутии проверяла информацию о загрязнении ручья Семёновский в посёлке Чульман Нерюнгринского района республики. В водоёме обнаружены нефтепродукты.