Пекин, 8 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Главный политический советник Китая Ван Ян и спикер парламента Сингапура Тан Чуан-Цзинь провели 6 июня виртуальную встречу для обсуждения двусторонних связей, сообщает агентство Синьхуа.

Palácio do Planalto Ван Ян

Ван, председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), сказал, что китайско-сингапурские связи характеризуются географической близостью, общими выгодами, тесными культурными связями и близостью между людьми.

Ван сказал, что основные договоренности, достигнутые лидерами двух стран по развитию двусторонних отношений, должны стать руководством для обеих стран, чтобы стремиться к большей синергии в своих стратегиях развития и углублять практическое сотрудничество в таких областях, как цифровая экономика и зеленая экономика.

Он также призвал к совместным усилиям по продвижению высококачественного сотрудничества в рамках «Пояса и пути» и продвижению китайско-сингапурского всестороннего сотрудничества на новый уровень. Ван добавил, что Национальный комитет НПКСК готов укреплять связь с парламентом Сингапура, чтобы помочь достичь нового прогресса в двусторонних отношениях.

Тан сказал, что Сингапур готов укреплять сотрудничество с Китаем в различных областях, лучше развивать Новый Международный торговый коридор «Суша-море» и развивать новые области сотрудничества. По его словам, парламент Сингапура готов расширять дружеские обмены с Национальным комитетом КПКСК и продвигать двусторонние отношения.