Оренбург, 8 июня 2022, 08:09 — REGNUM На территорию Оренбуржья завезли первые партии арбузов, сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.
Шесть партий бахчевых весом свыше 129 тонн поступили из Узбекистана. На все бахчевые присутствуют фитосанитарные сертификаты.
Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на складах временного хранения в отношении ввозимой импортной подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Все поступившие бахчевые выпущены в свободный оборот для реализации на территории России.