Оренбург, 8 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. На территорию Оренбуржья завезли первые партии арбузов, сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Арбуз

Шесть партий бахчевых весом свыше 129 тонн поступили из Узбекистана. На все бахчевые присутствуют фитосанитарные сертификаты.

Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на складах временного хранения в отношении ввозимой импортной подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Все поступившие бахчевые выпущены в свободный оборот для реализации на территории России.