Уфа, 8 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Одиноким пенсионерам старше 70 лет могут продлить льготы по взносам на капитальный ремонт в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии намерены рассмотреть в первом чтении законопроект, вносящий изменения в региональный закон об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Башкирии.

«Законопроектом предлагается продлить действие льгот по взносам на капремонт для определенной категории граждан. Собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше компенсируется 50% суммы взноса на капремонт, а в возрасте 80 лет и старше — 100%», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, чту льготу намерены предоставить неработающим пенсионерам, которые проживают отдельно либо в семье, состоящей из неработающих инвалидов I—II группы или пенсионеров.

«По действующему законодательству срок действия данной меры социальной поддержки истекает в 2022 году. Предлагается продлить его еще на два года — до конца 2024-го», — пояснил спикер республиканского парламента.

По его словам, затраты регионального бюджета на реализацию закона в 2023 году составят 40,3 млн рублей и в 2024 году — 44,9 млн рублей.

«Расходы на исполнение закона будут предусмотрены бюджетом на последующую трехлетку. Документ направлен на сохранение стабильности и социальной защищенности граждан», — пояснил Толкачев.