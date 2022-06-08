Донецк, 8 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по населённому пункту Минеральное в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 6:00 нанесён удар с украинских позиций в Авдеевке. По Минеральному выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные украинские формирования обстреляли из артиллерии населенные пункты Гольмовский и Пантелеймоновка.