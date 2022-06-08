п. Магистральный, , 08:08 — REGNUM В посёлке Магистральном Казачинско-Ленского района Иркутской области уже неделю продолжается ликвидация горения отходов лесопиления. Как сообщает 8 июня телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ, от наружного пожарного гидранта проложена магистральная линия длиной 200 метров — в круглосуточном режиме идет подача воды. Для подъезда инженерной техники — экскаваторов и бульдозеров - к очагу пожара засыпан участок противопожарной траншеи.

Бревна на лесопилке Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В минувшие сутки было завезено 525 кубометра грунта, организована работа экскаватора по перемешиванию и засыпке очагов тления отходов лесопиления, а также ворошению куч.

Всего с 1 июня к очагу пожара был выгружен 121 самосвал — завезено более 2 тысяч кубометров грунта.

На пожаре задействованы автоцистерны пожарно-спасательной службы Иркутской области, от администрации Магистральнинского городского поселения — 7 единиц техники: 5 самосвалов и 2 экскаватора. Задымление в населенном пункте не наблюдается.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, после отмены режима ЧС, на всей территории Иркутской области ввели особый противопожарный режим. Горение происходит на глубине от 3 до 5 метров.

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