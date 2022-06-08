Пекин, 8 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Центральная издательство партийной литературы Китая опубликовало подборку выступлений Си Цзиньпина, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), о работе, касающейся сельского хозяйства, сельских районов и фермеров, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Книга, составленная Институтом партийной истории и литературы ЦК КПК, содержит 61 беседу Си Цзиньпина, который таже является председателем КНР и Центрального военного совета, о работе в сельской местности с декабря 2012 года по апрель 2022 года. Некоторые из бесед были опубликованы впервые.

Вопросы, касающиеся сельского хозяйства, сельских районов и фермеров, имеют основополагающее значение для национальной экономики Китая и средств к существованию людей. Со времени 18-го Съезда КПК руководство Центрального комитета КПК во главе с Си Цзиньпином сделало эти вопросы первоочередными, исторически решило проблему абсолютной бедности, реализовало стратегию оживления сельских районов и способствовало историческим достижениям и изменениям в сельском хозяйстве и сельских районах, отмечается в заявлении.

Си Цзиньпин всегда рассматривал работу, касающуюся сельского хозяйства, сельских районов и фермеров, с более широкой исторической точки зрения и выступил с рядом важных выступлений на эту тему. Согласно заявлению, он ответил на ряд основных теоретических и практических вопросов, предоставив план действий и основные рекомендации для работы в секторе.

Являясь важной частью размышлений Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями в новую эпоху, рассуждения Си о работе, касающейся сельского хозяйства, сельских районов и фермеров, служат важным руководством для содействия модернизации сельского хозяйства и сельских районов, превращения Китая в великую современную социалистическую страну во всех отношениях и реализации китайской Мечта о национальном возрождении, говорится в заявлении. Книга доступна по всему Китаю.