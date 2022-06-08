Томский район, Томская область, , 08:04 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возгорание произошло 4 июня в вагончике в окрестностях села Батурино.

Пожар в Томской области СУ СКР по Томской области

Металлический вагончик располагался на территории мусорной свалки. При тушении пожара и разбора завалов были найдены тела двоих мужчин. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«Произведен осмотр места происшествия, назначены пожаротехническая и медицинские судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.