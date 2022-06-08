Джакарта, 8 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило о землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Северный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 7 июня в 20:24 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в море в 45 км от Болаанг Уки. Очаг землетрясения залегал на глубине 137 км.

«Будьте осторожны с возможными повторными толчками», — предупредили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.