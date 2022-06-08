Нью-Дели, 8 июня, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозила совершить теракты в Индии из-за слов бывшего представителя правящей индийской партии «Бхаратия джаната парти» (BJP) Нипур Шармы о пророке Мухаммеде. Об этом передал телеканал Zee News.

(сс) Kandukuru Nagarjun Индия

Радикалы предупреждают, что могут устроить атаки в городах Нью-Дели и Мумбаи, а также в штатах Уттар-Прадеш и Гуджарат. Недавнее заявление Шармы об исламе и пророке Мухаммеде, сделанное ею во время дебатов по национальному телевидению, вызвало дипломатический скандал, который вовлек несколько мусульманских стран, в том числе Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Правительство Индии и BJP дистанцировались от высказываний политика и лишили ее членства в партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня министерство иностранных дел Индонезии вызвало индийского посла в Джакарте из-за скандала о высказываниях о пророке Мухаммеде.