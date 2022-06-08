Пермь, , 08:01 — REGNUM В Перми капитально отремонтируют сквер на центральной набережной Камы. Проект поправок к бюджету края предусматривает на эти цели 562,5 млн рублей. Софинансирование со стороны муниципалитета составит 187,5 млн рублей, сообщает издание Business Class.

Набережная Камы Gorodperm.ru/Павел Воробьев

Средства планируется выделять в два этапа. В 2022 году на ремонт направят 150 млн рублей, а 2023 году — 412,5 млн рублей.

Благоустройству подвергнут участок площадь 25,5 тыс. квадратных метров. На нем появятся зоны отдыха, спортивные и детские площадки, дорожно-тропиночная сеть. Капитально отремонтируют променадную часть набережной Камы. Проведут работы по озеленению.