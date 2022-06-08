Пекин, 8 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи провел телефонный разговор с Такео Акибой, генеральным секретарем Секретариата национальной безопасности Японии, передает 7 июня агентство Синьхуа.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Ян Цзечи

Ян сказал, что в этом году отмечается 50-я годовщина нормализации китайско-японских отношений и что двусторонние отношения достигли важного исторического этапа. По словам Яна, в октябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Фумио Кисида достигли важного консенсуса по построению китайско-японских отношений, отвечающих требованиям новой эры и обеспечивающих ориентиры для развития двусторонних отношений.

В настоящее время в китайско-японских отношениях переплетаются старые и новые проблемы, трудности и вызовы, с которыми сталкиваются двусторонние отношения, нельзя игнорировать, отметил Ян.

Обе стороны должны придерживаться правильного направления и взаимовыгодного сотрудничества, учитывать долгосрочную и общую ситуацию, укреплять взаимное доверие в области безопасности, прилагать совместные усилия для обеспечения стабильных, здоровых и сильных китайско-японских отношений в ближайшие 50 лет и совместно защищать региональный мир и процветания, сказал он.

Со своей стороны, Акиба заявил, что японская сторона готова углублять сотрудничество с Китаем, надлежащим образом улаживать разногласия и укреплять общение по чувствительным двусторонним вопросам и актуальным международным проблемам, чтобы совместно строить конструктивные и стабильные японо-китайские отношения.

Ян разъяснил принципиальную позицию Китая по вопросам, касающимся Тайваня, Гонконга и островов Дяоюйдао. Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.