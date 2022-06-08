Донецк, , 07:59 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли из артиллерии населенные пункты Гольмовский и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрелы обоих населенных пунктов был зафиксирован в 06: 40 (совпадает с мск) и в ходе них по Гольмовскому было выпущено три снаряда калибра 152 мм и восемь снарядов калибра 122 мм Пантелеймоновке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэропорт Донецка подвергся танковому обстрелу со стороны киевских боевиков.