Вашингтон, 8 июня, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Правительство США ожидает проведения кибератак якобы со стороны России, сообщает газета The Wall Street Journal.

Teknolojihaber.net Хакер

По ее данным, глава агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли заявила, что отсутствие масштабных кибератак со стороны России в связи с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины якобы не свидетельствует об отсутствии угроз. При этом она обвинила Россию в частом использовании хакеров якобы в своих целях.

В то же время глава управления Белого дома США по кибербезопасности Крис Инглис утверждает, что опасения Вашингтона основаны на данных спецслужб. По его словам, в Белом доме уверены, что угроза сохраняется в высокой степени. Тем не менее доказательств о грядущих кибератаках специалист не представил.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня МИД России обвинил Киев и Соединенные Штаты в кибератаках на критическую российскую инфраструктуру. В ведомстве отмечали, что в компьютерной сфере количество совершенных атак постоянно увеличивается.