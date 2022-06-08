Донецк, , 07:53 — REGNUM Аэропорт Донецка подвергся танковому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 7 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел донецкого аэропорта был зафиксирован в 06:04 (совпадает с мск) и во время него по воздушной гавани было выпущено 15 снарядов калибра 125 мм из танка.

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