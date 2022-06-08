Пермский район, Пермский край, , 07:51 — REGNUM В Пермском крае суд признал бывшего сотрудника полиции виновным в халатности. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Полиция Мвд.рф

Следствием и судом установлено, что в Пермском районе 19 декабря 2021 года участковый уполномоченный полиции оперативно не отреагировал на сигнал и не прибыл на место происшествия, где был избит 39-летний мужчина. Правоохранитель не пресёк преступное деяние, не обеспечил защиту пермяка от преступных посягательств, не оказал ему первую помощь, не осуществил розыск преступников. Избитый мужчина скончался в день ЧП от полученных травм.

Суд приговорил экс-участкового к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.