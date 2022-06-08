Черногорск, Хакасия, , 07:48 — REGNUM В Хакасии установлено местонахождение пропавшей 17-летней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском МВД.

Девушка с телефоном (сс) Paul Hanaoka

По данным ведомства, несовершеннолетняя жительница города Черногорска находилась в Абакане в гостях у приятелей. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 1 июня девушка 2005 года рождения пропала, уйдя из общежития по улице Октябрьской.

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