Черногорск, Хакасия, 8 июня, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Хакасии установлено местонахождение пропавшей 17-летней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском МВД.

(сс) Paul Hanaoka Девушка с телефоном

По данным ведомства, несовершеннолетняя жительница города Черногорска находилась в Абакане в гостях у приятелей. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 1 июня девушка 2005 года рождения пропала, уйдя из общежития по улице Октябрьской.