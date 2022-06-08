Уфа, , 07:50 — REGNUM Главу администрации Ивановского сельского поселения Башкирии обвинили в хищении чужого имущества. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2012 году конкурсный управляющий сельскохозяйственного производственного кооператива «Ивановка» безвозмездно передал сельсовету имущественный комплекс.

В материалах дела указано, что обвиняемый не поставил ограждение заправки на бухучет и в 2018 году организовал его демонтаж и продажу в качестве металлолома на сумму 35 тысяч рублей.

«В результате преступных действий чиновника бюджету сельского поселения причинен ущерб в размере свыше 400 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения. Материалы дела переданы в Давлекановский районный суд, где будут рассмотрен по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-таможенника заподозрили в злоупотреблении полномочиями.