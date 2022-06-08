Биробиджан, 8 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Дело бывшего главного врача областной больницы Еврейской автономии Константина Гасиленко будет рассмотрено заново. Ранее вынесенный ему приговор отменили из-за допущенных нарушений процессуального законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в суде Еврейской АО.

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На новое рассмотрение дело направили в Биробиджанский районный суд. Решение по нему будут принимать в этой инстанции уже третий раз.

Решение об отмене обвинительного приговора было вынесено 6 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, врач, занимавший должность заведующего областной больницей Еврейской автономии осуждён за халатность. Суд решил, что по его вине погиб мужчина, у которого своевременно не диагностировали травму.