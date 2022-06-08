Ханты-Мансийск, 8 июня, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) продолжаются споры по поводу отказа в вызове скорой помощи выпускнице, которой стало плохо на Едином государственном экзамене. В группе «Наш Юганск» в социальной сети «ВКонтакте» горадминистрация представила результаты внутреннего расследования инцидента.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Отмечается, что 6 июня 2022 года при проведении ЕГЭ по физике в пункте проведения экзамена​ №0211 школьница​, по её просьбе, была сопровождена педагогом​ в медпункт, где не выявили объективных причин для досрочного завершения экзамена.

«У девочки давление, пульс и температура на момент обращения были в норме, но она повторяла, что читает задания и не понимает текст», — говорится в отчёте.

Сообщается, что выпускнице были предложены горячий чай и шоколад. Она письменно подтвердила отказ от досрочного завершения экзамена в журнале регистрации обращений к медицинскому работнику и была сопровождена членом государственной экзаменационной комиссии в аудиторию для продолжения экзамена. Но спустя время девочка опять пожаловалась на плохое самочувствие и вновь была доставлена в медпункт, где ей вновь измерили давление, пульс и температуру, и вновь все показатели были в норме.

«Объективных оснований для досрочного завершения экзамена снова выявлено не было. В 12:46 участница сдала все материалы и завершила экзамен, — подчёркивается в отчёте горадминистрации. — Давление на участницу экзамена​ никем не оказывалось, все действия специалистов, ​ привлекаемых​ к проведению ЕГЭ, осуществлялись в соответствии со вторым абзацем 66-го пункта Порядка​ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512».

Мнения жителей Нефтеюганска в группе «Наш Юганск» в социальной сети «ВКонтакте» разделились. Одни жалеют выпускницу и говорят о нервном срыве у девочки перед экзаменом, другие отмечают, что педагоги приняли исчерпывающие меры и их действия были верны и соответствуют регламентам. Одна из жительниц города тут же сообщила, что дети в другой школе Нефтеюганска сдавали экзамен в холодном помещении — сидели в футболках четыре часа, когда организаторы ЕГЭ находились в помещении в куртках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня 2022 года в социальных сетях и телеграм-каналах появилось видео от матери выпускницы, которая разбиралась с учителями, почему её дочери после двух обращений к медику не вызвали скорую помощь. Девочка в итоге сдала чистый экзаменационный бланк.